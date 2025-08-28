BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 août, le seuil de 5% du capital de Thales, au résultat d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, et d'une augmentation d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10.333.481 actions Thales, soit 5,02% du capital et 3,42% des droits de vote du groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.