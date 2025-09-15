BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 septembre, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 10 426 132 actions, soit 5,06% du capital et 3,45% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales hors marché, ainsi que d'une augmentation d'actions du groupe d'électronique détenues à titre de collatéral.