la société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Thales et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10 384 469 actions Thales représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 3,44% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales sur le marché et d'une augmentation d'actions Thales détenues à titre de collatéral.