Thales : BlackRock détient plus de 5% du capital
Publié le 26/09/2025 à 08:56
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales sur le marché et d'une augmentation d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
|258,70 EUR
|+0,90 %
|+4,65 %
|+86,58 %
|24/09
|Paris termine en baisse, la géopolitique dans le viseur
|AW
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|259,00EUR
|+1,01 %
|+4,73 %
|61,48 Md
|1 147,29USD
|+1,71 %
|+0,89 %
|178 Md
THALES : La Défense dynamise la croissance au S1 2025, la cybersécurité affronte des turbulences
Le 23 juillet 2025 à 15:55
