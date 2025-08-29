BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 août, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 4,97% du capital et 3,39% des droits de vote de l'électronicien pour la défense, la sécurité et les transports.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales sur le marché, ainsi que d'une diminution d'actions détenues à titre de collatéral.