Thales choisi par l'alliance SkyBridge pour IA TopSky - ATC
Thales indique avoir été choisi par l'alliance SkyBridge, constituée par 3 prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) européens, pour une mise à niveau du système cybersécurisé et alimenté par l'IA TopSky - ATC, la solution de contrôle aérien de Thales.
La nouvelle alliance SkyBridge, lancée par ANS CR (Tchéquie), EANS (Estonie) et FTANS (Finlande), vise à renforcer la coopération, harmoniser les opérations et ouvrir une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation dans la gestion du trafic aérien européen.
L'alliance rejoint ainsi 9 autres ANSP européens dans le groupe TopSky - ATC Partners, "qui cherche à développer un système ATC pour des opérations sûres et fluides, accélérant la modernisation et assurant l'interopérabilité au-delà des frontières".
"Grâce à cette collaboration, SkyBridge réalisera des économies de coûts substantielles et des synergies opérationnelles, tout en s'alignant sur le plan directeur ATM de l'Union européenne", affirme le groupe d'électronique pour la défense et la sécurité.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
