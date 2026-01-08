Thales choisi par l'alliance SkyBridge pour IA TopSky - ATC

Thales indique avoir été choisi par l'alliance SkyBridge, constituée par 3 prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) européens, pour une mise à niveau du système cybersécurisé et alimenté par l'IA TopSky - ATC, la solution de contrôle aérien de Thales.

La nouvelle alliance SkyBridge, lancée par ANS CR (Tchéquie), EANS (Estonie) et FTANS (Finlande), vise à renforcer la coopération, harmoniser les opérations et ouvrir une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation dans la gestion du trafic aérien européen.



L'alliance rejoint ainsi 9 autres ANSP européens dans le groupe TopSky - ATC Partners, "qui cherche à développer un système ATC pour des opérations sûres et fluides, accélérant la modernisation et assurant l'interopérabilité au-delà des frontières".



"Grâce à cette collaboration, SkyBridge réalisera des économies de coûts substantielles et des synergies opérationnelles, tout en s'alignant sur le plan directeur ATM de l'Union européenne", affirme le groupe d'électronique pour la défense et la sécurité.