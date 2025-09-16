Thales a confirmé avoir été sélectionné par le Ministère de la Défense danois pour renforcer les capacités aériennes des forces armées du pays, un contrat que les analystes perçoivent comme une étape importante en vue d'une montée en puissance du programme.
L'équipementier français explique avoir été retenu afin de fournir la technologie SAMP/T NG, un système sol-air mobile de nouvelle génération conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques, des avions et des drones à moyenne portée.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 34x avec un rendement inférieur à 1,5%.
Thales choisi pour renforcer les capacités des forces armées danoises
Publié le 16/09/2025 à 14:19
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager