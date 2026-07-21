Thales décroche un contrat-cadre majeur auprès de Rheinmetall
Le groupe de défense va renforcer son partenariat avec Rheinmetall dans le cadre de la modernisation des forces armées allemandes. Dans ce contexte, plusieurs millions d'euros seront investis afin de répondre au besoin croissant de massification des forces armées.
Thales annonce la signature d'un contrat-cadre majeur avec Rheinmetall pour lui fournir plusieurs milliers de systèmes de vision optronique destinés au programme de modernisation des forces armées allemandes. La commande comprend les systèmes de visée XTRAIM ainsi que des systèmes de vision nocturne de nouvelle génération, qui représentent la majeure partie des équipements commandés. Ces équipements s'insèrent au sein d'une nouvelle gamme de solutions de vision pour le soldat augmenté, intégrant les avancées les plus récentes en réalité augmentée.
Les premières livraisons sont attendues en 2027, avant une montée en cadence rapide pour atteindre plusieurs centaines d'unités par mois. Thales assurera également les services de support en Allemagne.
Le groupe investira plusieurs millions d'euros en Allemagne afin d'étendre ses capacités de production et de support pour ses équipements optroniques. Le nouveau système de vision nocturne, qui combine l'image intensifiée et l'imagerie thermique et intègre des fonctions de réalité augmentée, sera déployé pour la première fois par les forces armées allemandes.
Peu avant 11h, Thales progresse de 1% à Paris tandis que Rheinmetall s'adjuge plus de 2%.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.