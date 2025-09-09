Thales a annoncé mardi qu'il s'était associé au chantier naval américain HII afin de développer des capacités avancées de lutte sous-marine autonome contre les mines.
Le groupe français d'électronique de défense indique avoir mené avec succès un essai en mer associant l'un de ses systèmes de sonar à un véhicule sous-marin sans pilote (UUV) de nouvelle génération de HII.
L'association de ce drone à un sonar à ultra-haute résolution, destinée à la détection, à la classification et à l'imagerie autonomes des mines, doit permettre aux forces navales de renforcer leurs capacités en matière de sécurité sous-marine, de lutter contre les mines et de surveiller les infrastructures sous-marines.
Thales, qui est le premier exportateur mondial de systèmes sonars navals, précise que l'exercice s'est achevé fin août.
Cette annonce intervient alors que se tient actuellement à Londres le salon DSEI sur la défense et la sécurité.
Thales développe un drone sous-marin anti-mines avec l'américain HII
Publié le 09/09/2025 à 11:40
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager