Thales annonce avoir reçu 2 distinctions majeures du prix PERSEUS, décerné par la Marine nationale, la Délégation Générale de l'Armement (DGA) et l'Agence de l'innovation de défense (AID), pour ses solutions de guerre électronique CURCO et Golden AI.
CURCO est conçu comme une charge utile externe légère et compacte de guerre électronique, adaptable à tout drone ou véhicule aérien, maritime ou terrestre. Il répond ainsi aux exigences SWAP (taille, poids et énergie).
De son côté, Golden AI, outil d'analyse intelligente des données de guerre électronique à base d'IA, propose une analyse jusqu'à 4 fois plus rapide des données collectées par les intercepteurs de radars (R-ESM).
"Dans un environnement opérationnel de plus en plus dense et complexe, où la maîtrise du spectre électromagnétique devient critique, CURCO et Golden AI répondent à des besoins essentiels pour la Marine nationale et pour les marchés à l'export", affirme Thales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
