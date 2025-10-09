Thales annonce que son système de pilote automatique StableLight 4 axes, développé avec StandardAero, a été choisi par Heli Austria pour équiper un hélicoptère H125. L'installation est en cours dans les ateliers de l'opérateur à Sankt Johann im Pongau, en Autriche.
Basé sur la technologie Compact Autopilot de Thales, le StableLight combine légèreté, fiabilité et fonctionnalités avancées, dont le maintien automatique d'assiette et le vol stationnaire. Ce dispositif, déjà certifié par la Federal Aviation Administration (FAA), réduit considérablement la charge de travail des pilotes et améliore la sécurité lors des phases critiques de vol.
Une validation par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) est en cours, ouvrant la voie à une utilisation plus large en Europe. Selon Roy Knaus, directeur général de Heli Austria, 'les fonctionnalités de sécurité et la fiabilité apportées par ce système représentent un réel avantage pour nos pilotes'.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
