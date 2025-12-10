Thales et Aireon s'associent pour aider les fournisseurs de services de navigation aérienne, les compagnies aériennes et les aéroports de la région Asie-Pacifique à améliorer le flux de trafic.
Cette collaboration vise à aider l'industrie à se préparer à une croissance rapide du trafic et à répondre à la congestion croissante dans certains des espaces aériens les plus fréquentés et complexes du monde.
Thales offre un accès gratuit à sa plateforme cloud TopSky-Flow, une solution avancée conçue pour aider les ANSP à gérer le flux de trafic à travers leur espace aérien et leurs aéroports. L'outil est propulsé par le produit de surveillance spatiale ADS-B AireonFLOW.
" La congestion de l'espace aérien est l'un des défis les plus importants auxquels l'industrie aéronautique est confrontée, en particulier dans les régions à forte croissance comme la région Asie-Pacifique. Le partage de données en temps réel et la gestion coordonnée du flux de trafic restent difficiles" a déclaré Youzec Kurp, Vice-Président, Solutions de mobilité spatiale aérienne, Thales.
"En offrant aux ANSP l'opportunité d'expérimenter de nouveaux concepts de gestion des flux dans un environnement sûr et collaboratif, nous visons à renforcer la coopération inter-ANSP et à aider la région à se préparer à une croissance durable et à long terme. " rajoute Youzec Kurp.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
