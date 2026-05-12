Thales et ArianeGroup réussissent le premier tir de la munition balistique FLP-t 150

Le groupe de défense et le spécialiste spatial franchissent une étape clé dans le développement d'une capacité souveraine française de frappe longue portée terrestre.

Thales annonce, avec ArianeGroup, avoir réalisé avec succès le premier tir de la munition balistique FLP-t 150 sur le site de l'Île du Levant (dans le Var), avec le soutien de la Direction générale de l'armement Essais Missiles (DGA EM). Cet essai valide les choix technologiques et l'architecture du système, dont la portée opérationnelle dépasse 150 km.



Développée pour remplacer les Lance-Roquettes Unitaires (LRU), la FLP-t 150 est conçue pour les combats de haute intensité et pour évoluer vers des capacités de frappe de plus longue portée. La munition bénéficie d'un système de pilotage par gouvernes arrière permettant des manoeuvres terminales et une grande précision, y compris en environnement brouillé de type GNSS (Global Navigation Satellite System).



Dans le partenariat industriel, Thales fournit le système global, incluant le lanceur terrestre X-Fire, la conduite de tir et le système de lancement, tandis qu'ArianeGroup développe la propulsion et le pilotage de la munition.



Le lanceur X-Fire doit effectuer ses premiers tirs de démonstration d'ici fin mai 2026. Le système est présenté comme interopérable avec des munitions souveraines et étrangères et compatible avec la chaîne d'automatisation des tirs et des liaisons de l'Artillerie sol-sol (ATLAS).



Peu avant 10h, le titre Thales grimpait de 1,2% à la Bourse de Paris.