Thales annonce, avec ArianeGroup, avoir réalisé avec succès le premier tir de la munition balistique FLP-t 150 sur le site de l'Île du Levant (dans le Var), avec le soutien de la Direction générale de l'armement Essais Missiles (DGA EM). Cet essai valide les choix technologiques et l'architecture du système, dont la portée opérationnelle dépasse 150 km.
Développée pour remplacer les Lance-Roquettes Unitaires (LRU), la FLP-t 150 est conçue pour les combats de haute intensité et pour évoluer vers des capacités de frappe de plus longue portée. La munition bénéficie d'un système de pilotage par gouvernes arrière permettant des manoeuvres terminales et une grande précision, y compris en environnement brouillé de type GNSS (Global Navigation Satellite System).
Dans le partenariat industriel, Thales fournit le système global, incluant le lanceur terrestre X-Fire, la conduite de tir et le système de lancement, tandis qu'ArianeGroup développe la propulsion et le pilotage de la munition.
Le lanceur X-Fire doit effectuer ses premiers tirs de démonstration d'ici fin mai 2026. Le système est présenté comme interopérable avec des munitions souveraines et étrangères et compatible avec la chaîne d'automatisation des tirs et des liaisons de l'Artillerie sol-sol (ATLAS).
Peu avant 10h, le titre Thales grimpait de 1,2% à la Bourse de Paris.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.