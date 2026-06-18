Lors du salon Eurosatory, les géants de la défense française Thales et Arquus ont officialisé la signature d'un protocole d'accord. Ce partenariat industriel non exclusif vise à intégrer la gamme de mortiers SpinFire de Thales - et plus particulièrement ses mortiers rayés de 120 mm - sur les véhicules tactiques légers d'Arquus.
Face à des forces terrestres qui exigent désormais une haute mobilité combinée à une puissance de feu précise, l'objectif est de proposer des solutions clés en main "prêtes à l'emploi". Commercialement, cette alliance comble un segment intermédiaire stratégique entre les systèmes tractés classiques (120 RT) et les solutions embarquées lourdes (2R2M).
Une synergie technologique et industrielle
Sur le plan opérationnel, le projet s'articule autour de deux démonstrateurs phares :
- Le 120 MC (Mortar Carrier), lancé en 2024, a récemment réussi sa campagne de démonstration et d'évaluation menée par l'armée de Terre. Pour ce modèle, Thales fournit le système de gestion de combat (Weapon Management System), la centrale inertielle, le tube et les munitions, tandis qu'Arquus apporte le véhicule porteur (l'espagnol Escribano fournissant le bras déployable).
- Le 2R2M, un système de mortier embarqué plus lourd et déjà largement éprouvé (notamment sur le célèbre VAB). Ici, Arquus prend en charge l'intégration complète du système d'arme fourni par Thales sur ses propres châssis.
Cap sur les marchés internationaux
D'un point de vue financier et stratégique, cette alliance permet aux deux groupes de mutualiser leurs coûts de développement tout en optimisant leurs catalogues respectifs grâce à l'architecture modulaire de la gamme SpinFire.
Si les deux industriels collaborent déjà étroitement sur les programmes de l'armée française, ce protocole d'accord cible très clairement les marchés hors de France. En combinant la renommée d'Arquus dans les véhicules blindés légers et l'expertise de Thales dans l'électronique de défense et les systèmes d'armes, le consortium entend capter la hausse structurelle des budgets de défense mondiaux sur le segment de l'appui feu mobile.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.