Thales et AT&T ont dévoilé jeudi une nouvelle technologie de carte SIM intégrée (eSIM) devant permettre aux entreprises de simplifier la gestion à distance des appareils liés à l'Internet des objets (IoT) déployés à grande échelle.
Basée sur une approche imaginée par Thales, cette solution vise le plus haut niveau de cybersécurité pour les objets connectés et anticipe les exigences des futures réglementations internationales, tout en garantissant l'intégrité des appareils sur le réseau.
Elle est notamment fondée sur la dernière spécification GSMA IoT (SGP.32), la dernière spécification émise par la GSM Association pour l'eSIM.
D'après la GSMA, ce sont plus de 5,8 milliards de connexions cellulaires IoT qui sont attendues d'ici à 2030, des compteurs intelligents aux dispositifs de santé connectés.
Dans un communiqué, Thales et AT&T indique que leur service développé en commun est désormais disponible à des fins commerciales et prêt à prendez en charge les clients à travers le monde.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
