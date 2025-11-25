Dassault Aviation annonce la signature d'un partenariat stratégique avec cortAIx, l'accélérateur d'intelligence artificielle de Thales, pour développer une IA souveraine, maîtrisée et supervisée dédiée au combat aérien du futur.
Signé le 18 novembre par les dirigeants respectifs de deux groupes, Eric Trappier (Dassault Aviation) et Patrice Caine (Thales), l'accord vise des solutions d'IA pour aéronefs habités ou non, couvrant observation, analyse, décision et planification.
Ce partenariat devrait surtout se traduire dans des programmes de recherche et d'innovation dédiés au combat aérien collaboratif du futur.
Les deux groupes entendent s'appuyer sur un écosystème international de haut niveau, dans le respect des cadres éthiques et de l'AI Act.
Mickael Brossard, vice-président de cortAIx Factory, précise que l'initiative mobilisera l'expertise technologique et opérationnelle de Thales comme levier de souveraineté. L'accord a été présenté au Sommet Adopt AI au Grand Palais.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
Investisseur
Globale
Qualité
