Thales et Exail officialisent leur accord de rapprochement

Les deux sociétés ont annoncé vendredi avoir signé l'accord de rapprochement dont ils avaient révélé les négociations le 6 juillet, franchissant une nouvelle étape vers le rachat du spécialiste français des systèmes de navigation et de robotique.

Cet accord fixe les modalités de l'acquisition par Thales de la participation de la famille Gorgé, qui représente 35,51% du capital d'Exail Technologies, avant le lancement d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions et des ODIRNANE du groupe.



Les conditions financières de l'opération restent inchangées, avec un prix de 134 euros par action.



Le conseil d'administration d'Exail Technologies a par ailleurs désigné le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant, chargé d'évaluer le caractère équitable de l'offre avant la remise de son avis motivé.



La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, notamment en matière de concurrence.



L'offre publique devrait ensuite être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), pour une finalisation de l'opération envisagée au plus tard début 2028.