Thales et Exail officialisent leur accord de rapprochement
Les deux sociétés ont annoncé vendredi avoir signé l'accord de rapprochement dont ils avaient révélé les négociations le 6 juillet, franchissant une nouvelle étape vers le rachat du spécialiste français des systèmes de navigation et de robotique.
Cet accord fixe les modalités de l'acquisition par Thales de la participation de la famille Gorgé, qui représente 35,51% du capital d'Exail Technologies, avant le lancement d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions et des ODIRNANE du groupe.
Les conditions financières de l'opération restent inchangées, avec un prix de 134 euros par action.
Le conseil d'administration d'Exail Technologies a par ailleurs désigné le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant, chargé d'évaluer le caractère équitable de l'offre avant la remise de son avis motivé.
La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, notamment en matière de concurrence.
L'offre publique devrait ensuite être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), pour une finalisation de l'opération envisagée au plus tard début 2028.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.