Ce contrat, en partenariat avec NHIndustries et Safran, illustre selon Thales leur engagement en faveur de l'innovation dans la défense, au service de la DGA française et de la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) espagnole.

Evolution du TopOwl, le casque TopOwl DD combine affichage en haute définition des flux vidéo des caméras de mission, réalité augmentée et alertes spatialisées pour améliorer la compréhension situationnelle des pilotes d'hélicoptères.

"Amélioré en association avec les forces opérationnelles, il se personnalise selon la morphologie de chaque pilote pour un ajustement parfait et une réduction de la fatigue sur des missions longues ou en environnement difficile", ajoute le groupe.