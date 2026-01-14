Thales gagne un contrat pour améliorer son casque TopOwl DD
Thales indique que suite à la commande de 31 NH90 par le ministère de la défense espagnol, NAHEMA (NATO Helicopter Mgt Agency) lui a attribué un contrat portant sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour le casque TopOwl DD (Digital Display).
Ce contrat, en partenariat avec NHIndustries et Safran, illustre selon Thales leur engagement en faveur de l'innovation dans la défense, au service de la DGA française et de la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) espagnole.
Evolution du TopOwl, le casque TopOwl DD combine affichage en haute définition des flux vidéo des caméras de mission, réalité augmentée et alertes spatialisées pour améliorer la compréhension situationnelle des pilotes d'hélicoptères.
"Amélioré en association avec les forces opérationnelles, il se personnalise selon la morphologie de chaque pilote pour un ajustement parfait et une réduction de la fatigue sur des missions longues ou en environnement difficile", ajoute le groupe.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
