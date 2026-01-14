Thales gagne un contrat pour améliorer son casque TopOwl DD

Thales indique que suite à la commande de 31 NH90 par le ministère de la défense espagnol, NAHEMA (NATO Helicopter Mgt Agency) lui a attribué un contrat portant sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour le casque TopOwl DD (Digital Display).

Ce contrat, en partenariat avec NHIndustries et Safran, illustre selon Thales leur engagement en faveur de l'innovation dans la défense, au service de la DGA française et de la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) espagnole.



Evolution du TopOwl, le casque TopOwl DD combine affichage en haute définition des flux vidéo des caméras de mission, réalité augmentée et alertes spatialisées pour améliorer la compréhension situationnelle des pilotes d'hélicoptères.



"Amélioré en association avec les forces opérationnelles, il se personnalise selon la morphologie de chaque pilote pour un ajustement parfait et une réduction de la fatigue sur des missions longues ou en environnement difficile", ajoute le groupe.