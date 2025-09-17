Thales : la BEI a accordé un prêt de 450 ME pour un programme de R&D

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 450 millions d'euros à Thales, pour financer un programme d'investissements en recherche et développement (R&D) dans l'aéronautique et les radars.



Ce programme vise d'une part à améliorer la sécurité et l'efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d'autre part, pour les radars, à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.



C'est la première fois que la banque de l'Union européenne finance Thales, et c'est aussi l'un des prêts ' corporate ' (à une entreprise de grande taille) les plus importants à ce jour de la BEI dans le domaine de la sécurité et de la défense précise le groupe.



Ce prêt s'inscrit également dans le cadre de TechEU, le programme de la BEI pour l'innovation, lancé en juin dernier et fort d'une enveloppe de 70 milliards d'euros d'ici à 2027.



Pascal Bouchiat, Directeur général, finances et systèmes d'information, de Thales, a déclaré : ' Avec 3 000 chercheurs et 30 000 ingénieurs impliqués dans la Recherche et le Développement, et 4,2 milliards d'euros investis chaque année en R&D, Thales est reconnue comme l'une des sociétés les plus innovantes au monde. '