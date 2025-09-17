La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 450 millions d'euros à Thales, pour financer un programme d'investissements en recherche et développement (R&D) dans l'aéronautique et les radars.
Ce programme vise d'une part à améliorer la sécurité et l'efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d'autre part, pour les radars, à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.
C'est la première fois que la banque de l'Union européenne finance Thales, et c'est aussi l'un des prêts ' corporate ' (à une entreprise de grande taille) les plus importants à ce jour de la BEI dans le domaine de la sécurité et de la défense précise le groupe.
Ce prêt s'inscrit également dans le cadre de TechEU, le programme de la BEI pour l'innovation, lancé en juin dernier et fort d'une enveloppe de 70 milliards d'euros d'ici à 2027.
Pascal Bouchiat, Directeur général, finances et systèmes d'information, de Thales, a déclaré : ' Avec 3 000 chercheurs et 30 000 ingénieurs impliqués dans la Recherche et le Développement, et 4,2 milliards d'euros investis chaque année en R&D, Thales est reconnue comme l'une des sociétés les plus innovantes au monde. '
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).