Thales annonce le lancement de la 'MultiApp 5.2 Premium PQC', un nom qui désigne la première carte à puce européenne intégrant une cryptographie post-quantique et certifiée au plus haut niveau de sécurité EAL 6+.
Certifiée par l'ANSSI, cette carte innovante offre une protection renforcée des données sensibles contenues dans les cartes d'identité, cartes de santé et permis de conduire. Elle intègre les nouveaux algorithmes de signature numérique standardisés par le NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis), conçus pour résister aux futures menaces liées à l'informatique quantique.
Selon Nathalie Gosset, vice-présidente des solutions d'identité et de biométrie, cette certification 'ouvre la voie à la confiance dans les identités civiles de demain'. Pour Franck Sadmi, directeur du Centre national de certification de l'ANSSI, elle démontre que 'l'Europe est prête à devenir un leader en sécurité post-quantique'.
Thales assure que cette avancée le positionne 'à la pointe de la cybersécurité et des solutions d'identité de nouvelle génération'.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
