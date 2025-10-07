Thales annonce le lancement de la 'MultiApp 5.2 Premium PQC', un nom qui désigne la première carte à puce européenne intégrant une cryptographie post-quantique et certifiée au plus haut niveau de sécurité EAL 6+.

Certifiée par l'ANSSI, cette carte innovante offre une protection renforcée des données sensibles contenues dans les cartes d'identité, cartes de santé et permis de conduire. Elle intègre les nouveaux algorithmes de signature numérique standardisés par le NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis), conçus pour résister aux futures menaces liées à l'informatique quantique.

Selon Nathalie Gosset, vice-présidente des solutions d'identité et de biométrie, cette certification 'ouvre la voie à la confiance dans les identités civiles de demain'. Pour Franck Sadmi, directeur du Centre national de certification de l'ANSSI, elle démontre que 'l'Europe est prête à devenir un leader en sécurité post-quantique'.

Thales assure que cette avancée le positionne 'à la pointe de la cybersécurité et des solutions d'identité de nouvelle génération'.