Thales a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau dispositif de cryptographie souveraine devant permettre aux Etats et aux acteurs de la défense de lutter contre la menace liée l'essor de l'informatique quantique.
L'électronicien de défense a dévoilé ce matin à l'occasion du salon de l'armement DSEI de Londres le 'Datacryptor Model 5' (DCM5), un dispositif de chiffrement de pointe conçu pour faire aux cybermenaces.
Dans un communiqué, le groupe présente le DCM5 comme une 'capacité clé' pour les nations qui doivent protéger leurs données les plus sensibles, surtout contre des adversaires dotés de capacités démultipliées par les technologies quantiques.
Thales indique avoir déjà sécurisé un premier client pour le DCM5, marquant ainsi le début de son intégration dans des systèmes de chiffrement critiques à l'échelle mondiale.
Thales lance un dispositif de cryptographie contre les menaces quantiques
Publié le 11/09/2025 à 10:36
Partager
+1,79 %
-4,85 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager