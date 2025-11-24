Thales annonce un partenariat stratégique avec CNN MCO, entité d'Equans France, et CS Group, filiale de Sopra Steria, pour la modernisation de 3 porte-hélicoptères amphibies (PHA) de la Marine nationale française.
Les trois entreprises forment ainsi un groupement industriel 100% français et souverain au service de la performance navale, dans le cadre du programme de maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale.
Thales, CNN MCO et CS Group équiperont les PHA d'un nouveau système de navigation inertielle hautement résilient, adapté aux environnements de guerre électronique, intégrant les centrales inertielles TopAxyz développées par Thales.
"Grâce à des capteurs embarqués (accéléromètres et gyroscopes), elles mesurent les mouvements du navire pour calculer en continu sa position, sa vitesse et son cap, sans dépendre de signaux extérieurs comme le GPS", explique l'électronicien.
Le déploiement de ces centrales et des équipements associés suit le calendrier des arrêts techniques prévus jusqu'en 2027. Le Mistral sera le premier à bénéficier du nouveau dispositif, suivi par le Dixmude et le Tonnerre.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
