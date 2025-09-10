Thales a annoncé la nomination d'Ankur Kanaglekar au poste de vice-président pour l'Inde, à compter du 10 septembre 2025.
Dans le cadre de ses fonctions, Ankur Kanaglekar supervisera la stratégie et les opérations de Thales en Inde, en se concentrant sur l'intensification de la collaboration industrielle, le renforcement des capacités locales d'innovation et d'ingénierie, et la fourniture de solutions avancées sur les marchés de la défense, de l'aérospatiale, du cyberespace et du numérique.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense et dans le conseil, Ankur Kanaglekar apporte une vaste expertise dans la stimulation de la croissance stratégique et la promotion de partenariats.
Avant de rejoindre Thales, Ankur Kanaglekar a passé 14 ans chez Boeing en Inde, plus récemment en tant que directeur exécutif.
' L'Inde est au coeur de la stratégie mondiale de Thales, et je suis vraiment honoré d'avoir l'opportunité de diriger nos opérations à un moment aussi charnière. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, nos équipes et les autres parties prenantes pour accélérer la croissance, approfondir la localisation et apporter une contribution significative à l'édification de la nation, en soutenant les ambitions technologiques et le parcours d'autonomie de l'Inde ', a déclaré Ankur Kanaglekar, vice-président de Thales pour l'Inde.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).