Thales a annoncé mercredi la nomination d'Otto de Bont, l'ancien patron du spécialiste néerlandais du traitement des déchets Renewi, au poste de directeur général pour ses activités aux Pays-Bas, un rôle que le cadre dirigeant endossera à partir du 1er avril 2026.
Dans un communiqué, le groupe d'aéronautique et de défense explique qu'Otto de Bont, qui est notamment passé chez les groupes industriels américains United Technologies et General Electric, va lui apporter son expertise en matière de transformation d'entreprise et de durabilité.
Il succédera à Gerben Edelijn, qui a décidé de prendre sa retraite après 36 ans passés chez Thales, dont 16 en tant que DG des opérations néerlandaises. Ce dernier, qui avait débuté au sein de l'entreprise en 1990 en tant qu'ingénieur logiciels, aura permis au groupe de presque doubler son chiffre d'affaires et le nombre de personnes employés dans le pays durant son mandat.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
