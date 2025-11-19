Thales a annoncé mercredi la nomination d'Otto de Bont, l'ancien patron du spécialiste néerlandais du traitement des déchets Renewi, au poste de directeur général pour ses activités aux Pays-Bas, un rôle que le cadre dirigeant endossera à partir du 1er avril 2026.

Dans un communiqué, le groupe d'aéronautique et de défense explique qu'Otto de Bont, qui est notamment passé chez les groupes industriels américains United Technologies et General Electric, va lui apporter son expertise en matière de transformation d'entreprise et de durabilité.

Il succédera à Gerben Edelijn, qui a décidé de prendre sa retraite après 36 ans passés chez Thales, dont 16 en tant que DG des opérations néerlandaises. Ce dernier, qui avait débuté au sein de l'entreprise en 1990 en tant qu'ingénieur logiciels, aura permis au groupe de presque doubler son chiffre d'affaires et le nombre de personnes employés dans le pays durant son mandat.