UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Thales avec un objectif de cours rehaussé de 350 à 360 euros, une nouvelle cible qui recèle 37% de potentiel de progression pour l'action du groupe d'électronique pour l'aérospatial, le transport, la défense et la sécurité.

'Nous pensons que la stabilisation globale de l'activité civile pourrait permettre de revoir à la hausse les prévisions, grâce à du potentiel de hausse des ventes dans la défense au troisième trimestre', avance le broker dans le résumé de sa note.