Oddo BHF confirme son conseil 'surperformance' et son objectif de cours de 275 euros sur Thales, après un roadshow. Pendant cette réunion, le CFO Pascal Bouchiat a affiché sa confiance dans l'entrée de Thales dans une longue phase de croissance de son activité défense.

Au cours actuel le titre présente une PER 2025 d'environ 30 fois et un rendement de près de 2%.