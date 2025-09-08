Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 275 euros sur Thales, après un roadshow au cours duquel son CFO Pascal Bouchiat a affiché sa confiance dans l'entrée de Thales dans une longue phase de croissance de son activité défense.
'Nous avons trouvé le ton sur la France rassurant, l'incertitude politique à court terme n'étant pas suffisante pour amoindrir la vigueur du cycle de croissance dans la défense', rapporte l'analyste en charge du dossier.
De même, le bureau d'études pense que la reprise de la croissance dans la cyber devrait rassurer et démontrer que l'ensemble des marché finaux de Thales auront retrouvé une trajectoire de croissance dès le troisième trimestre.
'Après la correction de cet été (-18,5% depuis le pic du 5 juin), Thales offre une valorisation attractive avec un PE 12 mois glissant de 21,7 fois (décote de 11% par rapport aux pairs européens) et un FCF yield de 4,7%', estime-t-il par ailleurs.
Thales : Oddo BHF reste positif après un roadshow
Publié le 08/09/2025 à 12:00
