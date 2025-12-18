Thales et la Marine Italienne annoncent l'ouverture d'un nouveau centre de services situé dans l'arsenal de Tarente et dédié à la maintenance des sonars et équipements installés sur les bâtiments de la Marine Italienne.
Cette nouvelle installation permet à la Marine Italienne de réduire de moitié les temps d'intervention sur les systèmes Thales, grâce au déploiement d'experts et techniciens locaux.
Le groupe a signé deux contrats pluriannuels de maintenance et de support : le premier pour les frégates de classe FREMM et le second pour les chasseurs de mines de Classe Gaeta.
" Ce hub nous permet de réaliser tous les niveaux de maintenance, du simple remplacement de composants aux tâches les plus complexes. Cette initiative illustre notre fort engagement au service de la Défense italienne. " a déclaré Donato Amoroso, Administrateur Délégué de Thales en Italie.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
