Thales annonce la présentation du prototype du Sonar 76Nano, un "système de détection acoustique miniaturisé révolutionnaire destiné à redéfinir la sécurité maritime du Royaume-Uni, de l'OTAN et de leurs alliés".
S'appuyant sur la technologie du Sonar 2076 et développé en 10 mois, il comprend des capacités de déploiement modulaire et de détection basées sur l'IA. Il peut être intégré sur des plateformes navales de tout type, y compris des drones navals.
Le sonar 76Nano pourra détecter les sous-marins, cartographier les fonds marins, effectuer la collecte de données acoustiques et opérationnelles des menaces, et envoyer des messages sous l'eau avec un faible risque d'être détecté.
S'inscrivant dans ambitions du gouvernement britannique de renforcer la sécurité nationale, il permettra aussi de renforcer la capacité industrielle du Royaume-Uni, ainsi que? ses exportations et sa création d'emplois.
Publié le 15/12/2025 à 09:54
