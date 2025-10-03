Thales produit dorénavant en série le radar Ground Fire du nouveau système SAMPT/NG.
Le radar de surveillance et de défense aérienne Ground Fire de Thales est produit en série, après avoir franchi avec succès les tests d'acceptation en usine en présence des représentants de la Direction Générale de l'Armement (DGA).
'Le radar Ground Fire offre un haut niveau de performance pour détecter, poursuivre et classifier de nombreuses cibles, y compris dans les environnements les plus problématiques comme les régions montagneuses et les espaces aériens à forte densité de trafic' indique le groupe.
Il est capable de détecter des drones, ainsi que des missiles balistiques, en conservant la mobilité d'un radar tactique.
Le radar Ground Fire servira le système de défense aérienne SAMP/T NG. Il remplacera le radar Arabel du système SAMP/T, déjà en service pour sécuriser l'espace aérien de plusieurs pays européens.
' Nous avons mis en oeuvre tous les processus nécessaires pour accélérer la production industrielle, ce qui a permis de tripler la capacité de production des radars sur notre site de Limours de 2022 à 2024, d'améliorer la robustesse de notre chaîne logistique et de renforcer notre écosystème de partenaires afin d'assurer une livraison rapide et contribuer ainsi à la surveillance et à la défense aérienne des nations européennes ', a déclaré Eric Huber, Vice-Président en charge de l'activité Radars de Surface, Thales
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
