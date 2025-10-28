Dans le cadre du programme ARES, Thales indique s'être vu notifié d'un contrat par la DGA française pour développer, livrer et déployer un nouveau radar de surveillance de l'espace. Baptisé AURORE, il surveillera les satellites et débris en orbite basse depuis la terre.
Ce système radar de surveillance particulièrement innovant, le plus grand déployé en Europe, fournira une surveillance permanente et un suivi de multiples objets spatiaux de manière simultanée, renforçant les capacités françaises d'appréciation de la situation spatiale.
Dans le cadre de la militarisation croissante de l'espace, il permettra de disposer de capacités de détection inégalées pour renforcer les missions de surveillance spatiale militaire des activités en orbite basse.
'Conçu et fabriqué sur le site Thales de Limours (Essonne), le radar AURORE bénéficie également de l'expertise liée aux partenariats établis avec plusieurs PME françaises', ajoute le groupe de hautes technologies pour la défense.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
