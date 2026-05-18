Thales recrute l'ancien directeur financier de Nissan

Jérémie Papin rejoindra le groupe de défense et de technologies à partir du 1er juillet 2026.

Thales annonce la nomination de Jérémie Papin au poste de Directeur général Finance et Systèmes d'Information à compter du 1er juillet 2026. Il succédera à Pascal Bouchiat, qui prendra sa retraite à cette date.



Agé de 52 ans, Jérémie Papin était jusqu'ici Chief Financial Officer (CFO) et Executive Officer de Nissan Motor, où il supervisait notamment les finances, les fusions-acquisitions, la trésorerie et les systèmes d'information. Il sera membre du Comité exécutif de Thales et reportera à Patrice Caine, Président-directeur général.



Patrice Caine a salué la contribution de Pascal Bouchiat au développement du groupe et estimé que Jérémie Papin pourra "accompagner le leadership et les ambitions de développement" de Thales grâce à son expérience dans la finance et l'industrie.



Le titre Thales recule de 1,6% ce matin au sein d'un CAC en contraction de 0,7%.