Thales annonce la nomination de Louis Igonet au poste de Directeur des relations investisseurs, à compter du 5 janvier 2026. Rattaché à Pascal Bouchiat, Directeur Général, Finance et Systèmes d'Information de Thales, Louis Igonet sera en charge de la communication financière, notamment des relations avec les investisseurs et analystes financiers. Il succède à Alexandra Boucheron.

Louis Igonet possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations investisseurs et de la finance d'entreprise. Avant de rejoindre Thales, il était Directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement chez Tikehau Capital.

Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes, notamment chez Bouygues, TF1, Edenred, et Carrefour, où il a développé une expertise approfondie en communication financière et en gestion des relations avec les investisseurs.