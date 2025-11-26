Thales annonce la nomination de Louis Igonet au poste de Directeur des relations investisseurs, à compter du 5 janvier 2026. Rattaché à Pascal Bouchiat, Directeur Général, Finance et Systèmes d'Information de Thales, Louis Igonet sera en charge de la communication financière, notamment des relations avec les investisseurs et analystes financiers. Il succède à Alexandra Boucheron.
Louis Igonet possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations investisseurs et de la finance d'entreprise. Avant de rejoindre Thales, il était Directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement chez Tikehau Capital.
Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes, notamment chez Bouygues, TF1, Edenred, et Carrefour, où il a développé une expertise approfondie en communication financière et en gestion des relations avec les investisseurs.
Actuellement, Pascal Bouchiat est Directeur Financier, Senior EVP-Finance & Systèmes d'Information chez Thales SA. Il est également membre du conseil d'administration de Naval Group SA, Gemalto Holding BV et Thales Alenia Space SAS.
Dans sa carrière antérieure, M. Bouchiat a été président du conseil de surveillance de SYSGO AG et directeur financier et responsable des systèmes d'information de Solvay France SA.
Pascal Bouchiat est titulaire d'un MBA de l'École des hautes études commerciales de Paris, d'un diplôme d'études supérieures et d'un MBA de l'EM Lyon Business School, d'un diplôme de premier cycle de l'École supérieure de chimie physique et électronique, d'un MBA de la Leonard N Stern School of Business et d'un MBA de la London School of Economics & Political Science.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
