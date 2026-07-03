Thales relève ses objectifs 2026 malgré la fin du programme F126

Le groupe de défense détaille les conséquences financières de l'arrêt du programme de frégates allemandes F126, tout en rehaussant ses perspectives de prises de commandes et de génération de trésorerie pour 2026.

Thales annonce prévoir une charge exceptionnelle d'environ 450 MEUR au premier semestre 2026 après la résiliation du programme allemand de 6 frégates F126, dont le chantier naval néerlandais Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) était jusqu'alors maître d'oeuvre. Cette charge, essentiellement sans effet sur la trésorerie, n'affectera ni l'EBIT ajusté ni le résultat net ajusté, mais réduira le résultat net part du groupe d'environ 350 MEUR, estime le groupe.



Thales avait en effet été sélectionné par DSNS pour fournir les radars, capteurs, systèmes de gestion de combat et de conduite de tir, ainsi que l'intégration de la plateforme de combat.



L'impact de l'arrêt du programme sur l'activité devrait néanmoins rester limité, à environ 0,5% du chiffre d'affaires en 2026 puis à moins de 1% par an les années suivantes. Compte tenu de la rentabilité inférieure à la moyenne du groupe sur ce contrat, son arrêt devrait même avoir un effet légèrement positif sur la marge d'EBIT ajusté, assure Thales.



Le groupe relève par ailleurs ses objectifs 2026 de prises de commandes, avec un ratio commandes sur chiffre d'affaires désormais attendu au-dessus de 1,10, contre plus de 1,0 auparavant, ainsi que son objectif de conversion de trésorerie à 100%-110%, contre 95%-100% précédemment.



La prévision de croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7%, soit entre 23,3 et 23,6 MdsEUR, est confirmée, tout comme la marge d'EBIT ajusté, attendue entre 12,6 et 12,8%.