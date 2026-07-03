Thales relève ses objectifs 2026 malgré la fin du programme F126
Le groupe de défense détaille les conséquences financières de l'arrêt du programme de frégates allemandes F126, tout en rehaussant ses perspectives de prises de commandes et de génération de trésorerie pour 2026.
Thales annonce prévoir une charge exceptionnelle d'environ 450 MEUR au premier semestre 2026 après la résiliation du programme allemand de 6 frégates F126, dont le chantier naval néerlandais Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) était jusqu'alors maître d'oeuvre. Cette charge, essentiellement sans effet sur la trésorerie, n'affectera ni l'EBIT ajusté ni le résultat net ajusté, mais réduira le résultat net part du groupe d'environ 350 MEUR, estime le groupe.
Thales avait en effet été sélectionné par DSNS pour fournir les radars, capteurs, systèmes de gestion de combat et de conduite de tir, ainsi que l'intégration de la plateforme de combat.
L'impact de l'arrêt du programme sur l'activité devrait néanmoins rester limité, à environ 0,5% du chiffre d'affaires en 2026 puis à moins de 1% par an les années suivantes. Compte tenu de la rentabilité inférieure à la moyenne du groupe sur ce contrat, son arrêt devrait même avoir un effet légèrement positif sur la marge d'EBIT ajusté, assure Thales.
Le groupe relève par ailleurs ses objectifs 2026 de prises de commandes, avec un ratio commandes sur chiffre d'affaires désormais attendu au-dessus de 1,10, contre plus de 1,0 auparavant, ainsi que son objectif de conversion de trésorerie à 100%-110%, contre 95%-100% précédemment.
La prévision de croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7%, soit entre 23,3 et 23,6 MdsEUR, est confirmée, tout comme la marge d'EBIT ajusté, attendue entre 12,6 et 12,8%.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.