Thales annonce avoir remporté, aux côtés du fournisseur singapourien Deeeplabs, un contrat attribué par l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) pour déployer un système de gestion du trafic des aéronefs sans pilote (UTM, pour Unmanned Aircraft Systems Traffic Management). La solution reposera sur la plateforme TopSky - AstraUTM.
Le système doit permettre l'intégration sécurisée des drones dans l'espace aérien singapourien via un portail unique intégrant l'enregistrement des opérateurs, la planification et l'autorisation numériques des vols ainsi que le suivi en temps réel des opérations.
Cette plateforme vise à améliorer les délais de traitement réglementaire et la coordination des vols, tout en soutenant la croissance des usages dans des secteurs comme la logistique, l'inspection d'infrastructures, les opérations maritimes, les interventions d'urgence et la mobilité urbaine.
Le projet sera mené dans le cadre d'un consortium avec Deeeplabs, chargé du soutien au déploiement et des services opérationnels. Ce contrat renforce la position de Thales dans les solutions de gestion du trafic aérien des drones, après l'intégration d'AstraUTM à son portefeuille en 2024.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.