Thales annonce l'intégration de sa capacité Galileo PRS (Public Regulated Service, service public réglementé de Galileo) au sein du récepteur de navigation satellitaire militarisé P3TS d'Eviden (la branche d'Atos Group pour les produits de cybersécurité), utilisé par l'armée de terre.
Cette évolution est censée améliorer la résistance du système aux attaques électroniques, au brouillage et au leurrage, tout en garantissant l'intégrité et la sécurité des données de positionnement.
Deux configurations seront proposées : TopStar Galileo PRS Core Module, donnant accès aux signaux Galileo PRS, Galileo ouverts et GPS, puis TopStar Smart Receiver, qui ajoute une fonction antibrouillage. Les deux versions intègrent une horloge ultraprécise assurant la synchronisation des radios tactiques, même en cas de perte des signaux GNSS (Global Navigation Satellite System).
Bernard Payer, directeur des Systèmes Critiques de Mission d'Eviden, assure que cette évolution "garantit la précision, la fiabilité de positionnement, la résistance au brouillage et la haute disponibilité attendues par les armées".
Peu après 10h, le titre Thales gagnait plus de 3% à la Bourse de Paris.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.