Thales renforce la navigation résiliente des véhicules de l'armée de terre

Le groupe de défense intègre sa capacité Galileo PRS au récepteur militarisé d'Eviden afin d'améliorer la résilience des systèmes de géolocalisation des véhicules de l'armée de terre.

Thales annonce l'intégration de sa capacité Galileo PRS (Public Regulated Service, service public réglementé de Galileo) au sein du récepteur de navigation satellitaire militarisé P3TS d'Eviden (la branche d'Atos Group pour les produits de cybersécurité), utilisé par l'armée de terre.



Cette évolution est censée améliorer la résistance du système aux attaques électroniques, au brouillage et au leurrage, tout en garantissant l'intégrité et la sécurité des données de positionnement.



Deux configurations seront proposées : TopStar Galileo PRS Core Module, donnant accès aux signaux Galileo PRS, Galileo ouverts et GPS, puis TopStar Smart Receiver, qui ajoute une fonction antibrouillage. Les deux versions intègrent une horloge ultraprécise assurant la synchronisation des radios tactiques, même en cas de perte des signaux GNSS (Global Navigation Satellite System).



Bernard Payer, directeur des Systèmes Critiques de Mission d'Eviden, assure que cette évolution "garantit la précision, la fiabilité de positionnement, la résistance au brouillage et la haute disponibilité attendues par les armées".



Peu après 10h, le titre Thales gagnait plus de 3% à la Bourse de Paris.



