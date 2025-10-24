Thales Alenia Space annonce le succès du lancement du satellite de communication sécurisé SpainSat NG II depuis Cap Canaveral par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Développé avec Airbus Defence and Space pour le compte d'Hisdesat, le programme SPAINSAT NG assurera les communications des forces armées espagnoles, de l'Union européenne, de l'OTAN et de pays alliés.
L'entreprise, détenue par Thales (67%) et Leonardo (33%), a conçu les charges utiles en bande UHF et Ka militaire et intégré, avec Airbus, les modules de communication dans son centre de Tres Cantos à Madrid, le plus grand jamais assemblé en Espagne.
Ismael Lopez, directeur général de Thales Alenia Space en Espagne, souligne que ce projet 'place l'industrie spatiale nationale à un niveau supérieur'. Les installations madrilènes permettent désormais l'intégration de systèmes satellitaires complexes de plus de 2 tonnes, marquant une avancée majeure pour le secteur spatial espagnol.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
