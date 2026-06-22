Thales renforce sa capacité de production de radars aux Pays-Bas

Le groupe de défense va accroître ses moyens industriels et de test à Hengelo afin de répondre à la demande croissante en systèmes radar avancés.

Thales annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le ministère néerlandais de la Défense visant à développer les capacités de production, de développement et de test de systèmes radar aux Pays-Bas.



L'accord prévoit la construction d'un nouveau site d'essais doté d'une chambre anéchoïque, l'extension des capacités de production de circuits imprimés complexes, la mise à disposition d'installations de formation et la création d'une nouvelle tour d'essai radar.



Grâce à ces investissements, Thales aux Pays-Bas augmentera sa production d'antennes radar de 60% entre 2025 et 2028.



Le partenariat doit garantir la disponibilité de systèmes radar pour les clients nationaux, internationaux et dans le cadre de contrats entre gouvernements, tout en soutenant les ambitions néerlandaises de renforcement des capacités de défense européennes.



Peu avant 13h30, le titre reculait de 1,9% à Paris