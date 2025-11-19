Thales a annoncé mercredi à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï que Bahrain Airport Company (BAC), l'exploitant de l'aéroport international du Bahreïn, allait renouveler son contrat de long terme avec le groupe d'aéronautique et de défense français.
Aux termes de l'accord, Thales continuerait d'assurer la maintenance et le support des systèmes de sécurité de l'aéroport en garantissant le bon fonctionnement de plusieurs systèmes essentiels, comme les caméras de sécurité, le contrôle d'accès, les annonces au public et l'ensemble des intégrations techniques associées.
L'électronicien aura notamment pour mission de déployer des outils avancés et des solutions d'analyse vidéo afin d'identifier et de suivre les personnes présentant un risque, tout en coordonnant les dispositifs de sécurité numériques et physiques afin de limiter l'impact d'éventuels cyber-incidents sur les opérations aéroportuaires.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
