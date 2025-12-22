Thales réussit le premier tir français de son nouveau système sol-air

Thales a annoncé jeudi avoir mené à bien le premier tir de qualification de la version française de son système sol-air de nouvelle génération, un succès qui ouvre la voie à la mise en service opérationnelle du programme en France et en Italie, avec des premières livraisons prévues à partir de l'an prochain.



Dans un communiqué, le groupe indique avoir réussi, le lundi 15 décembre, la campagne de tir de la variante française de sa technologie SAMP/T NG depuis le site de la DGA situé à Biscarosse, dans les Landes.



Cette étape fait suite à un premier tir réussi en Italie le 3 décembre.



Thales rappelle que chaque système comporte son radar "Ground Fire", dont la portée peut atteindre 400 km, permettant l'interception et la destruction de missiles balistiques, d'avions et de drones sur des distances de moyenne/longue portée.



Les analystes considèrent ce nouveau système de surveillance et de défense aérienne comme le prochain produit phare de Thales, notamment après le récent contrat remporté auprès du Danemark, d'autant plus que l'équipementier français s'est déclaré prêt à faire rapidement monter en puissance ses capacités de production.



Le programme SAMP/T NG est emmené par Eurosam, une co-entreprise entre Thales et le fabricant d'armes MBDA, qui est le maître d'oeuvre de l'ensemble du projet.





