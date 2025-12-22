Thales a annoncé jeudi avoir mené à bien le premier tir de qualification de la version française de son système sol-air de nouvelle génération, un succès qui ouvre la voie à la mise en service opérationnelle du programme en France et en Italie, avec des premières livraisons prévues à partir de l'an prochain.
Dans un communiqué, le groupe indique avoir réussi, le lundi 15 décembre, la campagne de tir de la variante française de sa technologie SAMP/T NG depuis le site de la DGA situé à Biscarosse, dans les Landes.
Cette étape fait suite à un premier tir réussi en Italie le 3 décembre.
Thales rappelle que chaque système comporte son radar "Ground Fire", dont la portée peut atteindre 400 km, permettant l'interception et la destruction de missiles balistiques, d'avions et de drones sur des distances de moyenne/longue portée.
Les analystes considèrent ce nouveau système de surveillance et de défense aérienne comme le prochain produit phare de Thales, notamment après le récent contrat remporté auprès du Danemark, d'autant plus que l'équipementier français s'est déclaré prêt à faire rapidement monter en puissance ses capacités de production.
Le programme SAMP/T NG est emmené par Eurosam, une co-entreprise entre Thales et le fabricant d'armes MBDA, qui est le maître d'oeuvre de l'ensemble du projet.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
