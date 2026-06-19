Thales s'allie à Hanwha dans les frappes terrestres à longue portée
Thales fait part de la signature, lors du salon Eurosatory 2026 à Paris, d'un protocole d'accord avec le groupe sud-coréen Hanwha Aerospace afin de coopérer dans le domaine des capacités de frappe de précision terrestre à longue portée.
Dans ce cadre, les deux entreprises poursuivront une coopération technique afin d'assurer la compatibilité des trois missiles de la famille Chunmoo de Hanwha avec le lanceur X-Fire de Thales, et ainsi répondre aux besoins opérationnels actuels en matière de frappe dans la profondeur.
Il s'agit du CGR080, une roquette guidée dotée d'une portée pouvant atteindre environ 80 km et disponible immédiatement, du CTM-MR, un missile à moyenne portée de l'ordre de 160 km, et du CTM290, un missile balistique tactique doté d'une portée pouvant atteindre 290 km.
Le lanceur terrestre X-Fire, développé par Thales et Soframe, est présenté comme extrêmement mobile, polyvalent et interopérable, conçu pour tirer tout type de munition à longue portée. Il a déjà effectué ses premiers tirs le 20 mai dernier.
Selon Thales, ce partenariat renforce la collaboration entre les industries européennes et coréennes, avec un accent particulier sur le marché international. Les deux groupes explorent également de nouvelles opportunités de coopération sur les marchés européens.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.