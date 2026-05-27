Thales s'allie avec l'ENAC pour la R&D et la formation
Thales annonce un partenariat stratégique avec l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, visant à préparer l'avenir du transport aérien, en se concentrant sur deux axes : la recherche-développement et la formation.
D'une part, ce partenariat se concentrera sur la recherche conjointe et la validation de concepts avancés : ensemble, les deux partenaires aborderont les défis auxquels l'industrie de l'aviation est confrontée et développeront des concepts innovants pour la gestion du trafic aérien (ATM).
Parmi les initiatives clés figurent des solutions de gestion du trafic aérien et d'optimisation de l'espace aérien basées sur l'IA, conçues pour aider les compagnies à optimiser leur consommation de carburant, ou encore le développement de systèmes ATC de nouvelle génération pour améliorer la sécurité des vols, optimiser les flux de trafic et améliorer les trajectoires.
D'autre part, ce partenariat créera de nouvelles opportunités d'enrichir les parcours professionnels, depuis la formation initiale jusqu'aux postes de chercheurs, en passant par les doctorats, garantissant une meilleure adéquation entre la formation académique et les besoins évolutifs de l'industrie aéronautique.
Ce protocole d'accord couvre diverses initiatives de coopération, notamment concernant le développement de l'offre de formation pour les étudiants, afin de mieux répondre aux évolutions du secteur du contrôle aérien et, de façon plus générale, aux évolutions des besoins de l'industrie aéronautique.
Ce partenariat pourra favoriser un écosystème collaboratif et ouvert pour l'aéronautique en accueillant de nouveaux acteurs, tels que des startups, des laboratoires de recherche et des institutions, afin de participer et de contribuer à des projets ciblés. L'accord a été signé ce 27 mai à Airspace World Lisbon, pour une durée minimale de trois ans.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.