Thales annonce avoir signé lors du salon aéronautique de Dubaï, un accord de collaboration avec Technology Innovation Institute (TII), l'entité de recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.
L'accord établit un cadre à long terme pour une R&D commune favorisant innovation et applications concrètes, afin d'accélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies dans des domaines où ils disposent d'expertises complémentaires.
Il abordera ainsi le développement de technologies de détection ultraprécises (gravimétrie, magnétométrie et navigation) en utilisant les principes de la physique quantique, mais aussi la robotique multidomaine et la mobilité autonome (air, terre, mer et espace).
L'accord portera aussi sur de la R&D conjointe sur les systèmes laser à haute énergie, le contrôle avancé des faisceaux et les sources d'énergie compactes et évolutives pour les futures applications de rayonnement d'énergie et de défense.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
