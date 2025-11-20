Thales annonce avoir signé lors du salon aéronautique de Dubaï, un accord de collaboration avec Technology Innovation Institute (TII), l'entité de recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

L'accord établit un cadre à long terme pour une R&D commune favorisant innovation et applications concrètes, afin d'accélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies dans des domaines où ils disposent d'expertises complémentaires.

Il abordera ainsi le développement de technologies de détection ultraprécises (gravimétrie, magnétométrie et navigation) en utilisant les principes de la physique quantique, mais aussi la robotique multidomaine et la mobilité autonome (air, terre, mer et espace).

L'accord portera aussi sur de la R&D conjointe sur les systèmes laser à haute énergie, le contrôle avancé des faisceaux et les sources d'énergie compactes et évolutives pour les futures applications de rayonnement d'énergie et de défense.