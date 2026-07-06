C'est un petit coup de tonnerre sur la scène de la défense européenne. Alors que Safran avait manifesté son intérêt pour Exail Technologies, les deux groupes ont finalement jeté l'éponge vendredi soir, faute d'accord. Il n'aura fallu qu'un week-end à Patrice Caine, CEO de Thales, pour se positionner et trouver un accord avec le petit poucet tricolore, spécialiste de la robotique et des drones dans l'environnement naval. Vers midi, Thales progresse de 1,8% à Paris tandis qu'Exail s'adjuge 2,4%.

Thales a annoncé la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour acquérir leur bloc de contrôle de 35,51% dans Exail Technologies, ouvrant la voie à une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur 100% du capital.



L'opération, réalisée au prix de 134 EUR par action, valorise Exail Technologies à 3,9 milliards d'euros (valeur d'entreprise). Elle marque le dénouement d'un feuilleton industriel qui aura vu s'affronter les plus grands noms du secteur.



L'acquisition d'Exail par Thales s'inscrit dans une logique industrielle imparable, dictée par la transformation profonde de la guerre navale.

"Le marché qu'on adresse n'est pas celui de la guerre des mines. C'est plus généralement celui de la lutte sous-marine robotisée. Ce marché fait 85 milliards aujourd'hui, il va faire huit fois plus demain. C'est un projet de développement qui est juste incroyable, qui est fantastique", a déclaré à la presse Patrice Caine, lundi matin.



Selon lui, cette alliance permettra de combiner la force de frappe internationale de Thales avec l'agilité d'Exail, notamment dans le domaine des drones de surface, des drones sous-marins (comme le fleuron DriX) et de la navigation inertielle.



Thales anticipe plus de 90 MEUR de synergies annuelles au niveau du résultat opérationnel ajusté d'ici 2032, ainsi qu'un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté dès la première année.



Pourquoi l'option Thales a triomphé de Safran



Interrogé sur l'arrêt surprise des discussions exclusives avec Safran au profit de Thales, Raphaël Gorgé, PDG d'Exail Technologies, a salué la réactivité hors norme des équipes de Thales, l'accord s'étant scellé en un temps record :"J'avoue avoir été assez impressionné par la capacité de Thales à se positionner, à saisir l'opportunité. J'ai été assez bluffé et je ne pensais pas qu'un groupe aussi énorme avait la capacité de se mobiliser aussi vite. On a réussi à produire quelque chose d'incroyable en quelques demi-journées."



Face aux besoins massifs d'investissements requis pour maintenir son avance face aux géants américains, l'adossement à Thales est apparu comme le choix de la raison pour Exail.



Raphaël Gorgé reconnaît néanmoins avoir aussi exploré d'autres solutions de financement, par augmentation de capital, mais "il n'y a pas eu une pléthore de candidats intéressés pour nous soutenir à des prix qui ont lieu dans ce type d'activité. Il semble qu'il n'y ait pas de fonds capables d'accompagner une opération de cette envergure en France, de fonds français. En tous cas, on n'a pas réussi à les faire venir", souligne le dirigeant.



Mais précise aussitôt : "Je ne voudrais pas du tout laisser penser qu'il s'agit d'une solution de repli pour nous. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'on aurait pu effectivement refinancer l'opération (...). En aucun cas, nous n'avions de contraintes de refinancement jusqu'à fin 2028."



Par ailleurs, alors que certains analystes s'interrogeaient sur la présence d'ICG en tant que minoritaire dans une filiale d'Exail. La direction financière d'Exail a clarifié la situation : les accords prévoient une clause de liquidité immédiate en cas de changement de contrôle. Thales rachètera donc ces participations minoritaires sur la même référence de prix que l'OPA.



Calendrier de l'opération



La finalisation de l'acquisition du bloc de contrôle de la famille Gorgé (soumise aux autorisations réglementaires usuelles et aux autorisations antitrust) est attendue au cours du 2e semestre 2027. L'offre publique d'achat obligatoire sur le solde des titres se clôturera, quant à elle, début 2028 au plus tard.



D'ici là, le management d'Exail restera pleinement aux commandes pour poursuivre l'exécution de sa feuille de route, tandis que Raphaël Gorgé voguera, à terme, vers de nouveaux horizons industriels, notamment dans les petits réacteurs nucléaires via le groupe familial Gorgé SA.



L'avis de Stifel et de TP ICAP Midcap



Réagissant à cette annonce, Stifel abaisse son conseil de "achat" à "conserver" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours abaissé de 140 à 134 EUR.



Selon le broker, l'accord signé par Thales pour acquérir la participation de contrôle de la famille Gorgé, avant le lancement d'une offre publique obligatoire au même prix, valorise déjà une large part du potentiel de croissance à moyen terme d'Exail Technologies.



La note souligne que l'opération renforcerait le positionnement de Thales dans les systèmes de guerre navale autonomes, les drones sous-marins et la navigation inertielle, grâce aux technologies complémentaires d'Exail.



Le bureau d'études estime que l'offre a de fortes chances d'être menée à son terme dans les conditions annoncées, ce qui le conduit à ajuster sa recommandation et son objectif de cours.

De son coté, TP ICAP Midcap indique que cette contre-offre de Thales est "parfaitement conforme" à son scénario avec un prix aligné à son objectif de cours de 135 EUR. Julien Thomas, l'analyste en charge du dossier estime que les complémentarités industrielles dans la lutte sous-marine, les drones navals et la navigation inertielle rendent l'opération particulièrement pertinente. Il ajoute que les risques réglementaires lui semblent limités et que le soutien de l'État français devrait favoriser la réussite de la transaction.

"Thales a fait mention des ODIRNANES et mentionne une valeur d’entreprise de 3,9 MdsEUR qui suggère qu’ils intègrent (très) largement les revendications d’ICG dans leur financement", conclut l'analyste.