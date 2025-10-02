Les gains du CAC 40 en 2025, alimentés notamment par le secteur de la Défense, font les affaires de l'Etat actionnaire. Alors que la valeur du portefeuille de l'Agence des Participations de l'Etat n'avait pas progressé entre juin 2023 et juin 2024, la valorisation a bondi de 40% en moins d'un an et demi, passant de 50,3 à 71,1 milliards d'euros.

L'air de rien, le CAC 40 vient d'enquiller 5 séances consécutives de progression et de repasser franchement la barre des 8 000 points, ce qui ne lui est plus arrivé depuis la fin du mois de mars dernier. L'indice est dopé par trois secteurs :

La Santé, via Sanofi principalement, grâce aux éclaircissements de l'administration américaine sur sa politique vis-à-vis des médicaments.

Le Luxe, secteur cyclique qui profite de rachats à bon compte en prévision de la poursuite de la baisse des taux aux Etats-Unis, qui devrait garantir des tendances de consommation toujours favorables.

L'Industrie, très cyclique elle aussi, qui bénéficie de deux thématiques majeures du moment, l'investissement dans l'IA (via Schneider) et la défense (via Airbus, Safran et Thales).

Attardons-nous sur ce trio, qui a en commun d'avoir atteint un record en bourse ce 2 octobre. A l'heure où ces lignes sont écrites, 277 EUR pour Thales (54 milliards d'euros de capitalisation), 202,80 EUR pour Airbus (158 MdsEUR de capitalisation) et 304,90 EUR pour Safran (125 MdsEUR de capitalisation). Depuis le début de l'année, ce trio figure parmi les dix plus fortes hausses du CAC 40.

Or l'autre point commun des trois entreprises, c'est qu'elles ont toutes l'Etat français comme actionnaire important. Eh oui, parfois, la puissance publique n'est pas qu'un gros loser financier. On peut même ajouter qu'avec 40% de hausse pour Orange et 21% de progression pour Engie en 2025, Bercy place 5 de ses poulains parmi les 15 plus belles perfs de l'indice en 2025. C'est presque incroyable.

Alors que le portefeuille de l'APE valait 50 milliards d'euros le 30 juin 2024, il dépasse 71 milliards d'euros 15 mois plus tard.

​

Nota bene : Le portefeuille géré par l’APE compte de nombreuses autres entreprises de l'univers non coté. En outre, l'Etat détient aussi des participations cotées via d'autres véhicules, notamment Bpifrance et différents fonds d'investissement. Mais les participations cotées de l'APE représentent une part importante de la valorisation.