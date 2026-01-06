Thales indique avoir sécurisé la nouvelle puce de sécurité post-quantique de Samsung Electronics (System LSI), qui a reçu la distinction "Meilleure Innovation Cyber" au Consumer Electronics Show, qui se tient du 6 au 9 janvier à Las Vegas.
"Intégrant le système d'exploitation sécurisé et les technologies de cryptographie résistantes au quantique de Thales, cette innovation renforce la protection des objets connectés face aux cybermenaces d'aujourd'hui et de demain", affirme le groupe.
"Les ordinateurs quantiques ouvriront de nouvelles perspectives technologiques mais représenteront un défi majeur pour la cybersécurité. Leur puissance de calcul pourrait, à terme, fragiliser les méthodes de chiffrement actuelles", souligne Thales.
Les bibliothèques PQC (cryptographie post-quantique) et le système d'exploitation de Thales permettent à la puce Samsung d'exécuter des algorithmes cryptographiques de nouvelle génération à grande vitesse, avec une consommation réduite d'énergie et de mémoire.
Ceci garantit un chiffrement et une authentification résistants à la puissance de l'ordinateur quantique, des performances cryptographiques élevées dans un format ultra-compact, et une confidentialité durable face aux attaques de type "harvest now, decrypt later".
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
