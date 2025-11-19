Thales annonce la signature d'un accord avec Tawazun Council for Defence Enablement pour développer un système avancé de gestion des flux du trafic aérien (ATFM - Air Traffic Flow Management) destiné à la General Civil Aviation Authority des Émirats arabes unis, avec Global Air Navigation Services comme partenaire national. L'initiative doit renforcer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de l'espace aérien national, tout en soutenant 'l'Emirisation' et le développement de capacités locales. Tawazun souligne que ce projet améliorera la coordination entre les acteurs de l'aviation et optimisera l'utilisation des ressources aériennes nationales.Thales s'appuiera sur son logiciel ATFM existant pour co-développer de nouvelles fonctionnalités au sein d'un laboratoire d'innovation ATM (Air Traffic Management, ou gestion du trafic aérien), le premier du genre dans le pays. Selon Youzec Kurp, Vice-président Airspace Mobility Solutions, ce laboratoire constituera 'une plateforme critique pour intégrer les technologies de prochaine génération' et préparer les EAU aux futurs défis du trafic aérien. Le site d'Abu Dhabi deviendra le quatrième laboratoire ATM mondial de Thales et le premier au Moyen-Orient.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
