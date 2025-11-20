A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, Thales fait part de la signature d'un accord de recherche collaborative avec Dubai Air Navigation Services et Emirates Airline pour améliorer l'efficacité des vols grâce à des solutions innovantes.
'Cette initiative vise à aider les contrôleurs aériens et les compagnies aériennes à diminuer considérablement la consommation de carburant et à améliorer la ponctualité des vols', précise le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.
Ce partenariat de recherche a pour objectif de faire progresser les opérations en s'appuyant sur une solution numérique alimentée par l'IA, avec laquelle il sera possible de réduire jusqu'à 40% des circuits d'attente des arrivées à l'aéroport de Dubaï.
'Ce nouveau système prédira l'encombrement de l'espace aérien des Emirats Arabes Unis, et générera des recommandations proactives de modification des plans de vols chaque fois que cela sera approprié afin de réduire les circuits d'attente', explique Thales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
