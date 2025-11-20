A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, Thales fait part de la signature d'un accord de recherche collaborative avec Dubai Air Navigation Services et Emirates Airline pour améliorer l'efficacité des vols grâce à des solutions innovantes.

'Cette initiative vise à aider les contrôleurs aériens et les compagnies aériennes à diminuer considérablement la consommation de carburant et à améliorer la ponctualité des vols', précise le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.

Ce partenariat de recherche a pour objectif de faire progresser les opérations en s'appuyant sur une solution numérique alimentée par l'IA, avec laquelle il sera possible de réduire jusqu'à 40% des circuits d'attente des arrivées à l'aéroport de Dubaï.

'Ce nouveau système prédira l'encombrement de l'espace aérien des Emirats Arabes Unis, et générera des recommandations proactives de modification des plans de vols chaque fois que cela sera approprié afin de réduire les circuits d'attente', explique Thales.