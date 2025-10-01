Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la mission SAGA, qui vise à développer le premier système orbital européen de distribution quantique de clés (QKD) destiné aux communications gouvernementales sécurisées.

Ce projet, soutenu par plusieurs agences spatiales européennes et financé par le programme ARTES de l'ESA, s'inscrit dans l'initiative EuroQCI (European Quantum Communications Infrastructure). L'objectif est de renforcer la souveraineté technologique de l'Europe face aux menaces liées au calcul quantique.

Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space, se félicite ainsi de contribuer à 'l'indépendance technologique de l'Europe en matière de communications quantiques'.

La mission comprend un satellite en orbite basse, quatre noeuds d'accès SpaceQCI en Europe et un segment de contrôle. Elle prépare aussi le futur déploiement opérationnel du programme européen 'Union Secure Connectivity'.