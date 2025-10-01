Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la mission SAGA, qui vise à développer le premier système orbital européen de distribution quantique de clés (QKD) destiné aux communications gouvernementales sécurisées.
Ce projet, soutenu par plusieurs agences spatiales européennes et financé par le programme ARTES de l'ESA, s'inscrit dans l'initiative EuroQCI (European Quantum Communications Infrastructure). L'objectif est de renforcer la souveraineté technologique de l'Europe face aux menaces liées au calcul quantique.
Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space, se félicite ainsi de contribuer à 'l'indépendance technologique de l'Europe en matière de communications quantiques'.
La mission comprend un satellite en orbite basse, quatre noeuds d'accès SpaceQCI en Europe et un segment de contrôle. Elle prépare aussi le futur déploiement opérationnel du programme européen 'Union Secure Connectivity'.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
