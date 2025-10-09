Thales et Sekoia.io annoncent leur partenariat en France pour renforcer la cybersécurité des organisations.
Ce partenariat vise à offrir une solution innovante de détection et de réponse aux attaques cyber, en combinant la puissance de la Cyber Threat Intelligence fournie par Thales et Sekoia.io, avec l'intelligence artificielle.
La plateforme AI SOC Sekoia opérée par Thales offre une surveillance 24h/24 des environnements, avec une approche ouverte et flexible permettant d'intégrer toutes les solutions de sécurité existantes.
Cette solution simplifie la gestion des alertes, améliore la réponse aux incidents de sécurité et optimise les coûts opérationnels précise le groupe.
' Ce partenariat avec Sekoia.io, acteur innovant de l'écosystème cyber français, nous permet de fournir à nos clients - administrations et entreprises françaises nécessitant une haute protection de leurs données sensibles - des solutions plus intelligentes, plus réactives et plus faciles à déployer, tout en répondant aux normes les plus strictes de sécurité et de conformité.' a déclaré Lilian Seigneur, Vice-Président France des activités de services en cybersécurité chez Thales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.