Thales annonce une première commande majeure de structures câblées à produire en Inde pour le programme Rafale de Dassault Aviation.

Le contrat, attribué pour la production de structures câblées complexes du radar RBE2 AESA du Rafale indien, renforce l'expertise de longue date de SFO Technologies et son partenariat durable avec Thales à travers plusieurs grands programmes.

Cette première commande marque une étape importante dans la stratégie Make in India de Thales pour la localisation des systèmes radar avancés, qui devrait renforcer les capacités de fabrication locale des sous-systèmes critiques Rafale fournis aux forces armées indiennes.

L'expertise offerte grâce à ce partenariat va de l'usinage de précision et de l'assemblage/câblage à l'électronique, la microélectronique et l'intégration de systèmes complexes.

"Ce partenariat avec SFO Technologies reflète notre engagement indéfectible envers l'initiative Make in India. "a déclaré Philippe Knoche, Opérations et Performance SEVP, Thales.